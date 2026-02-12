Башкирия вошла в топ-5 рейтинга внедрения обратной связи на «Госуслугах»

По итогам 2025 года Башкортостан вошёл в топ-5 рейтинга внедрения обратной связи на «Госуслугах», набрав 610 баллов. Об этом сообщают Минцифры России. Учитывались три критерия: количество обращений жителей на платформу, скорость ответов на вопросы граждан органов власти и обратная связь от жителей.
Система платформы обратной связи работает на базе «Госуслуг». К ней подключены свыше четырёх тысяч организаций Башкортостана, например, региональные исполнительные органы, Госсобрание республики, органы местного самоуправления, образовательные учреждения, учреждения культуры и спорта, управляющие компании.
Жители могут направить свои обращения, задать вопросы и участвовать в голосованиях по распределению бюджета. Только за прошлый год разместили 786 опросов по различным темам.