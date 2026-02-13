В Уфе бойцы СВО провели «Урок мужества» в лицее №161

Поделились опытом с подрастающим поколением. Боевые офицеры, за плечами которых участие в нескольких вооруженных конфликтах, в том числе на Северном Кавказе и в зоне спецоперации, поговорили о важном с учениками кадетского класса Уфимского лицея №161. Один из участников встречи, командир взвода БПЛА полка мобилизованных с позывным «Морпех», находится дома в краткосрочном отпуске. Почему именно эту школу он выбрал местом проведения «Урока мужества» – в нашем сюжете.

В лицее №161 ветераны боевых действий оказались долгожданными гостями. Больше всего о встрече с ними мечтали ученики кадетского класса, в котором обучаются будущие морпехи. Офицеры, которые сами прошли службу в легендарной 155-ой гвардейской бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота, специально приехали увидеться со своими приемниками, но была ещё одна причина.

Лицеисты принимают активное участие в поддержке участников СВО. Регулярно собирают и отправляют на фронт гуманитарные посылки, письма со словами поддержки и свои рисунки, поэтому встретиться с бойцами им было вдвойне приятнее.

«Морпех» попал на спецоперацию во время частичной мобилизации, принимал участие в освобождении городов Донбасса от неонацистов. Во время выполнения опасного задания попал под миномётный обстрел противника: в результате взрыва лишился ноги и почти год проходил реабилитацию после тяжёлого ранения. Установив протез, отказался от демобилизации и вновь отправился к своим на передовую. Кавалер орденов Мужества и Героя России генерала Минигали Шаймуратова сначала служил командиром мотострелкового взвода, а позже возглавил взвод БПЛА. Об этой работе кадеты спрашивали у офицера больше всего.

И помогают нашим бойцам громить врага башкирские «птички», производство которых налажено в республике. На них же летают и операторы беспилотников из подразделения «Морпеха». Вместе с ним на встречу с кадетами пришёл его товарищ – председатель Регионального отделения «Ветеранов морской пехоты» Азат Мамлеев. Большую часть жизни он также связал с армией, и встреча с юными морпехами для него стала особенной.