Военнослужащие из Башкирии провели «Уроки мужества» в школах ЛНР

В честь Дня защитника Отечества военнослужащие мотострелкового полка «Башкортостан» провели «Уроки мужества» в Луганской Народной Республике. Башкирские воины встретились с учениками школы №22 имени Шаймуратова в городе Петровское и школы №7 в Красном Луче. Рассказали о подвиге защитников Донбасса и почтили память прославленного генерала.

В стенах Петровской школы №22 имени Минигали Шаймуратова звучит песня о прославленном генерале. Сольное исполнение военнослужащего с позывным «Асян» вдруг всколыхнуло весь зал, и оно стало хоровым.

В Петровском знают и чтят память о герое Великой Отечественной войны, командире 112-й Башкирской кавалерийской дивизии генерал-майоре Минигали Мингазовиче Шаймуратове.

Подвиг Минигали Шаймуратова и бойцов 112-й Башкирской кавалерийской дивизии на века связал Луганщину и Башкортостан. Сегодня сыны республики вновь на защите Донбасса. Они сражаются так же мужественно и самоотверженно, как их деды в годы Великой Отечественной войны. Во время встречи с учениками заместитель командира мотострелкового полка «Башкортостан» по военно-политической работе с позывным «Борус» рассказал о подвиге Героя России Ильдара Суфиярова.

Перед учениками так же выступил советник главы республики по взаимодействию с военнослужащими Алик Камалетдинов. Он напомнил, что важно знать свою историю, ведь человек без прошлого не имеет и будущего. Его слова со сцены подтвердил и боец с позывным «Певец» песней в своем исполнении.

«Урок мужества» прошёл в канун Дня защитника Отечества и в очередную годовщину гибели командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратова. После общения с учениками военнослужащие осмотрели Петровскую школу №22 имени Минигали Шаймуратова. Благодаря помощи Республики Башкортостан учебное заведение является одним из лучших в Луганской Народной Республике.

После посещения братской могилы воинов 7-го кавалерийского корпуса и 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, где похоронен Герой России генерал-майор Минигали Шаймуратов, военнослужащие мотострелкового полка «Башкортостан» посетили школу №7 города Красный Луч. В 2022 году учебное заведение сильно пострадало от ударов ВСУ. Капитальный ремонт школы выполнен силами Республики Башкортостан. Сегодня дети учатся в практически новой школе.

«Урок мужества» в школе №7 города Красный Луч был также был посвящён теме патриотизма. Военнослужащие мотострелкового полка «Башкортостан» на примере своих боевых товарищей рассказали детям о беззаветном служении Отечеству.