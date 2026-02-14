БК «Динамо» Уфа одержал победу над ЦСКА-2

Баскетбольный клуб «Динамо» Уфа одержал победу над московским ЦСКА-2. Встреча прошла на домашнем паркете нашей команды. В начале игры преимуществом завладели гости, однако затем уфимцам удалось переломить ситуацию и выйти вперёд.

Самым напряжённым моментом матча стала четвертая четверть: за несколько секунд до финальной сирены разрыв в счёте стал минимальным. Итог – 91:87, победа «Динамо».

Это был заключительный домашний матч уфимцев в феврале. Сейчас команде предстоит четыре раза сыграть на выезде. К этой серии подопечные Горева подходят на третьей строчке в турнирной таблице, победив 14 раз в 21-й встрече. Следующий матч «Динамо» в Уфе состоится 28 марта.