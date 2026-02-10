В Башкирии температура упадет до -27°C

Синоптики Башгидрометцентра сообщили о погоде в регионе в ближайшие дни.
Сегодня, 10 февраля, в республике ожидается небольшой снег, местами до умеренного. Днем по северо-западу осадков не предвидится. В отдельных районах прогнозируется низовая метель. Ветер северный, северо-западный, днем местами порывистый. Температура воздуха составит -10, -15°C.
В среду, 11 февраля, местами пройдет небольшой снег. Ночью столбики термометров опустятся до -22, -27°C, днем — от -12 до -17°C. Ветер будет северо-западный с переходом на юго-западный, умеренный.