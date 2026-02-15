В Башкирии до конца года высокоскоростным интернетом обеспечат 94% домохозяйств

До конца года доступом к высокоскоростному интернету будут обеспечены 94% домохозяйств. Это рекордное количество. Благодаря активной работе властей связь покрывает в регионе все больше населенных пунктов. Для понимания: за последние 5 лет таких стало больше почти на 20%. Ход этой работы на контроле держит глава республики, по поручению которого сеть проводят и на трассах, где наличие связи может быть жизненно необходимо. Об итогах и планах этой работы – в нашем сюжете.

Из медпункта села Новый Зирган пациент по видеосвязи общается с узкопрофильными специалистами районной Акъярской больницы. Без долгих очередей и самое главное – затрат на дорогу. Всё благодаря интернету, который стирает границы. Именно за счёт качественной связи такие телемедицинские консультации доступны во многих, в том числе и отдаленных селах. Конечно, важны и условия. В модульном ФАПе, который открыли два года назад, фельдшер при необходимости сделает ЭКГ и возьмет анализы. Данные опять же по высокоскоростной сети можно передать в районный или республиканские центры для назначения лечения.

При наличии высокоскоростной связи появляются и новые образовательные возможности. В селе Куянтаево Баймакского района после проведения интернета школьники получили более широкий доступ к знаниям, наряду со столичными учениками. По словам учителей, теперь они могут идти в ногу со временем. Ведь во многих образовательных учреждениях уже давно перешли на электронные дневники и журналы. Интернет помогает и в составлении рабочих программ обучения.

Цифровое неравенство в Башкортостане устраняют как по федеральной программе, так и за счет работы сотовых компаний. За пять лет число домохозяйств с доступом ко Всемирной паутине выросло с 75% до 92%.

Особое внимание к автомагистралям, чтобы и у водителей была возможность оставаться на связи. Один из уникальных проектов – покрытие мобильной сетью трассы Уфа – Инзер – Белорецк, которая считается одной из самых сложных и опасных. За последние два года на горной трассе построили 11 базовых станций, в том числе и на участке «Тещин язык». Здесь оборудование работает на автономных источниках питания, поскольку тянуть электрокабель в сложной местности крайне проблематично. Жительница Инзера Рима Фазылова ездит по серпантину регулярно и как никто знает, как важно оставаться в зоне доступа.

Планы амбициозные. Почти на всём протяжении горной трассы должна быть доступна голосовая связь и мобильный интернет. Эту работу на личном контроле держит глава республики.

Конкретные поручения есть и на федеральном уровне. К 2031 году связью должны быть покрыты все федеральные трассы. Чуть ранее, к 30-му – все населенные пункты с численностью от 100 человек. К слову, жители могут сами ускорить процесс цифровизации, проголосовав за свое село на Госуслугах или отправив бумажное письмо Почтой России.