Военнослужащие из Уфы после краткосрочного отпуска отправились в зону СВО

Сегодня после краткосрочного отпуска из Уфы в зону спецоперации отправились военнослужащие. Мобилизованные и контрактники в течение двух недель проводили время с родными и близкими, решали бытовые вопросы, отдыхали и путешествовали, проходили лечение, обращались с консультациями в органы власти.
Проводить бойцов приехали родственники, жёны, дети, друзья и коллеги по работе. В сопровождении спасателей и Госкомитета по чрезвычайным ситуациям солдат и офицеров доставят до воинских частей на комфортабельных автобусах.