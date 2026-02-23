Военнослужащие из Уфы после краткосрочного отпуска отправились в зону СВО

Сегодня после краткосрочного отпуска из Уфы в зону спецоперации отправились военнослужащие. Мобилизованные и контрактники в течение двух недель проводили время с родными и близкими, решали бытовые вопросы, отдыхали и путешествовали, проходили лечение, обращались с консультациями в органы власти.