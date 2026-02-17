В Башдраме музыкальная комедия «Кодаса» отмечает 20-летие

К 20-летию легендарной постановки. В Башкирском драмтеатре музыкальная комедия «Кодаса», или «Сваха», собирает аншлаг и два десятка лет спустя. Совместное творение Баязита Бикбая и Загира Исмагилова любители театра знают наизусть. Многие смотрели спектакль по несколько раз. А некоторые актеры выросли вместе с этой постановкой.
Постановка популярна не только в Башкортостане. В соседнем Татарстане полюбили спектакль. Зрители в Китае, в Турции также оценили музыкальную комедию.
Тем временем в театре готовят к выходу постановку «Женихи». Премьера назначена на 28 февраля.