В Башдраме музыкальная комедия «Кодаса» отмечает 20-летие

К 20-летию легендарной постановки. В Башкирском драмтеатре музыкальная комедия «Кодаса», или «Сваха», собирает аншлаг и два десятка лет спустя. Совместное творение Баязита Бикбая и Загира Исмагилова любители театра знают наизусть. Многие смотрели спектакль по несколько раз. А некоторые актеры выросли вместе с этой постановкой.