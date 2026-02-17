В Уфе прошёл форум «ТрудКрут» для молодёжи Башкирии

Площадка Конгресс-холла «Торатау» собрала школьников, студентов, выпускников и молодых специалистов со всего региона. Участники форума не только погрузились в профориентационные активности, но и получили реальную возможность трудоустроиться: ведущие предприятия региона здесь искали себе сотрудников и предлагали варианты подработки.
Мероприятие было приурочено ко Дню российских студенческих отрядов – государственному празднику, учрежденному по поручению Президента России Владимира Путина. Форум стал универсальной площадкой для профессиональной навигации молодёжи.
В программе мероприятия гости также могли увидеть презентации студенческих отрядов, посетить образовательный лекторий с приглашёнными экспертами, практико-ориентированные мастер-классы, а также масштабную выставку, где свои стенды развернули ведущие работодатели и образовательные организации Башкортостана.