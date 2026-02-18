В Башкирии активно проверяют приживаемость озимых культур

Для урожая этого года аграрии в 2025 году засеяли 285 тысяч га земли. Более половины из них в хорошем состоянии, отмечают специалисты Россельхозцентра. Сейчас они отбирают на заснеженных полях образцы замёрзшего грунта с растениями и следят за их состоянием в лабораториях. Какие прогнозы дают эксперты – в нашем сюжете.

Именно такая высота сугробов наблюдается на этом поле, засеянном озимой пшеницей сорта «Льговская 4». Площадка – в зоне особого внимания. Чтобы проверить её состояние, специалисты расчищают пространство от снега, затем выкапывают образцы грунта с растениями с целью понять, насколько отобранные монолиты приживаются зимой.

Также проверяем ледяную корку – она отсутствует. Высота снежного покрова слабая: в другие года составляла 30-40 сантиметров. Это благоприятствует зимовке озимых культур. Может замерзнуть, поэтому отбираем монолиты. Ильшат Ахмедьянов, начальник отдела Россельхозцентра по Республике Башкортостан по Ишимбайскому району

Чтобы отвезти в лабораторию для исследований, монолиты размораживают в течение суток при температуре 10 градусов. Затем в течение двух недель следят, как озимые растут, а далее оценивают состояние корневой системы, проверяют на вредителей и наличие болезней. Образцы, которые взяли ещё в январе, показывают хорошие результаты.

Процент выживаемости где-то 96%, 4% – гибели. Нам нужно подготовить семена, если они не выживут на этих площадях, чтобы засеять, чтобы не пустовали. Ильшат Ахмедьянов, начальник отдела Россельхозцентра по Республике Башкортостан по Ишимбайскому району

Здесь же лаборанты исследуют семена пшеницы, овса, ячменя, поступившие от сельхозпредприятий, на наличие опасных грибковых заболеваний. Фитоэкспертиза длится в среднем от пяти до десяти дней в зависимости от разновидности культуры.

На рулоне бумаги откладываем 50 штук по четыре пробы и заворачиваем в термостат на семь дней при температуре 20-30 градусов. Через семь дней подливаем, и по мере высыхания водички, через семь дней смотрим на заражённость. Людмила Борисова, ведущий агроном Ишимбайского межрайонного отдела Россельхозцентра по Республике Башкортостан

Аграрии в прошлом году засеяли на территории Башкортостана 285 тысяч гектаров земли под озимые культуры. Эксперты Россельхозцентра с января проверяют их. Более половины из них в хорошем состоянии.

56% – 158 тысяч га. В удовлетворительном состоянии – 123 тысячи. 2,2 тысячи га – в плохом состоянии, это 0,7%. Снежный покров по Республике Башкортостан составляет от 20 сантиметров. На узле кущения оптимально это температура от нуля до семи градусов. Радмир Мигранов, заместитель руководителя Россельхозцентра по Республике Башкортостан