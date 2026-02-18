В Башкирии активно проверяют приживаемость озимых культур

Для урожая этого года аграрии в 2025 году засеяли 285 тысяч га земли. Более половины из них в хорошем состоянии, отмечают специалисты Россельхозцентра. Сейчас они отбирают на заснеженных полях образцы замёрзшего грунта с растениями и следят за их состоянием в лабораториях. Какие прогнозы дают эксперты – в нашем сюжете.
Именно такая высота сугробов наблюдается на этом поле, засеянном озимой пшеницей сорта «Льговская 4». Площадка – в зоне особого внимания. Чтобы проверить её состояние, специалисты расчищают пространство от снега, затем выкапывают образцы грунта с растениями с целью понять, насколько отобранные монолиты приживаются зимой.
Чтобы отвезти в лабораторию для исследований, монолиты размораживают в течение суток при температуре 10 градусов. Затем в течение двух недель следят, как озимые растут, а далее оценивают состояние корневой системы, проверяют на вредителей и наличие болезней. Образцы, которые взяли ещё в январе, показывают хорошие результаты.
Здесь же лаборанты исследуют семена пшеницы, овса, ячменя, поступившие от сельхозпредприятий, на наличие опасных грибковых заболеваний. Фитоэкспертиза длится в среднем от пяти до десяти дней в зависимости от разновидности культуры.
Специалисты будут следить за ситуацией и в марте, чтобы дать аграриям рекомендации по уходу за озимыми культурами. Производители понимали, как без ущерба своему кошельку сохранить урожай и от каких конкретно вредителей его защитить.