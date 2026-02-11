Работники культуры из Тывы рассказали, как они обживаются в Башкирии

Опыт Башкортостана масштабировали на всю страну. В минувшем году 44 специалиста по программе «Земский работник культуры» получили выплаты по одному миллиону рублей. Проект призван поддержать специалистов, которые переезжают работать в сельскую местность. Программу запустили в регионе несколько лет назад по инициативе руководителя республики Радия Хабирова. Сейчас ее масштабировали до федерального уровня. Так, в Башкортостан переехала семья работников культуры из Тывы. Она уже обустроилась в Иглинском районе.

Взвесив все за и против, они решили оставить налаженный быт и переехать за три тысячи километров от дома. Аяна – мама четверых детей. Самой младшей всего 4 годика. В родной Тыве Аяна преподавала русский язык и литературу, в Иглино работает библиографом. Её супруг Самба – мультинструменталист, устроился аккомпаниатором в местный дворец культуры.

Детей зовут Алтынсай и Хуреш. Имена, которые в Башкортостане звучат вполне привычно и понятно. Ребята уже обустроились, ходят в школу и строят планы. Семья подмечает сходство культур. Тувинцы – тюркский народ. Но есть свои национальные особенности, говорит Аяна.

Чтобы побороть дефицит кадров на селе, в республике ещё в 2021 году была запущена программа «Земский работник культуры». За четыре года таким образом удалось привлечь и поддержать около 150 специалистов. На опыт республики обратили внимание и решили вывести программу на федеральный уровень. Аяна и Самба Ойдуп стали её участниками и получили поддержку – миллион рублей каждый.

В этом году в Иглинском доме культуры обновили зал. Открылся он с благотворительного концерта. Сельчане пришли, в том числе и чтобы посмотреть, как изменилось место, куда они ходят отдыхать душой и сердцем. Зрители приехали из разных уголков района.

Для Самбы это стало первым выступлением в новом месте. Зрителей он решил познакомить с национальными тувинскими мотивами. Музыкант играет на десятке различных инструментов, а после всё сводит в единую композицию. И Самба уже начал расширять свой оркестр.