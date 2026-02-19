Школьников Уфы познакомили с профессией метролога

В Башкортостане запустили проект, который откроет детям мир инженерных профессий. Центр стандартизации, метрологии и испытаний и Ассоциация кластеров республики проводят метрологические туры. Метрология – это наука об измерениях. Именно специалисты этой области разрабатывают методы и средства измерений, контролируют приборы, обеспечивают точность. В науке это помогает добиваться достоверных результатов, а на производстве – выпускать изделия, соответствующие стандартам. Уфимские школьники отправились в Бирск, чтобы на деле познакомиться с этой профессией.

Променять уроки на игрушки им сегодня разрешили сами взрослые. Но здесь всё серьёзно. Ребята вникали и пытались разобраться в процессе производства изделий, которые ещё недавно им были так интересны.

Как отливаются игрушки? А безопасен ли пластик? Кто отслеживает брак и как вовсе его не допустить? Экскурсия сродни теннисному матчу, где вместо мячика вопросы от школьников. Ребята увидели, как происходит контроль качества. Работа эта непростая. Тем более что спектр игрушек на предприятии широкий.

И даже в игрушках очень важна точность. Всё оборудование должно работать как часы. Правильно настроенные часы. В музее Бирска школьники могли уже познакомиться не только с историей города, но и с приборами, которые ещё в позапрошлом веке отвечали за точность измерений. Такими экскурсиями организаторы стремятся сформировать у детей инженерное мышление, погружая их в технологическую среду.