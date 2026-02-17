Жителям Башкирии объяснили, считается ли блогерство профессией

Блогер – не профессия. Ставить в конце предложения точку или вопрос? С 1 января начал действовать новый Общероссийский классификатор профессий – основной документ для всех работодателей, но «блогера» в нём нет. Тем не менее, люди, производящие контент ежедневно, так же платят налоги, монетизируют свой труд и защищают авторские права. Что думают об этом сами блогеры – в нашем сюжете.

Чтобы был чистый, качественный звук и картинка. Этому блогер Диана Мусина с более чем 24 тысячами подписчиков в соцсетях уделяет особое внимание. Ведёт лайф-блог: рассказывает о жизни, стиле, отношениях и спорте. Только поступив в университет в 2018 году, девушка начала делиться тем, что ей интересно. Одномоментно на неё подписались семь тысяч человек.

Диана вещает сразу на нескольких платформах. Особенно живой отклик у аудитории находят влоги про путешествия и пранки над мужем. Контент-план у семьи расписан на неделю вперед. Работа хоть и удалённая, но тоже энергозатратная.

И эта мысль не беспочвенна. С 1 января начал действовать новый Общероссийский классификатор профессий, утверждённый Росстандартом взамен прошлого, актуального в течение 30 лет. Он используется для оформления кадровых документов, расчёта пенсий, предоставления льгот и статистического учета. Так, добавились 10 тысяч новых профессий: фитнес-тренеры, бариста, специалисты по горловому пению и многие другие, включая современные профессии в сфере искусственного интеллекта, SMM, 3D-печати, но «блогеров» в списке не оказалось.

С мая прошлого года ввели специальные коды, то есть зарабатывающим на контенте следует официально регистрироваться как ИП, ООО или самозанятые, платить налоги и защищать авторские права.

Супруг нашей героини Дианы, например, ведёт блог как дополнительный инструмент к основному бизнесу, но и он говорит: с каждым годом всё сложнее.

С 1 сентября, например, вступил в силу закон о штрафах за рекламу в запрещённой в России соцсети. Кроме санкций, пользователям грозит блокировка аккаунта и проблемы с налоговой. Это новые реалии, к которым приходится привыкать. Блогеры продолжают изучать законы с юристами и разбираются с маркерами рекламы.

В новом классификаторе профессии «блогера» нет, но, если спросить у тех, кто снимает контент каждый день, чувствуют ли они себя профессионалами, девять из десяти скажут: «Да».