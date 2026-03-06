В ЦУР Башкирии обсудили вопросы повышения качества жизни населения

В Центре управления республикой представители региональной экспертной группы Национальной социальной инициативы обсудили вопросы повышения качества жизни населения, причем анализируя практики из разных частей страны. В заседании участвовала и председатель попечительских советов благотворительных фондов «Территория женского счастья» и «Уфимский хоспис» Каринэ Хабирова.

Представитель Агентства стратегических инициатив Ксения Кровко заявила, что на участников возложена особая миссия по внедрению лучших социальных практик. Так, в рейтинге качества жизни Башкортостан входит в десятку регионов России. Необходимо обозначить приоритетные направления, важно выстраивать эффективное взаимодействие между экспертами и госслужащими, что позволит максимально внедрять новые практики.