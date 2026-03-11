В Башкирии проходит месячник по пропаганде безопасного использования газа

В республике проходит месячник по пропаганде безопасного использования газа в быту. Специалисты напоминают жителям простые, но важные правила эксплуатации газового оборудования.
Газ в доме – это тепло и комфорт, но пользоваться им нужно ответственно. Во избежание аварийных ситуаций оборудование необходимо регулярно проверять. Ежегодно специалисты компании «Газпром газораспределение Уфа» производят плановое техническое обслуживание, при котором проверяют исправность газового оборудования, герметичность соединений и работу дымовых и вентиляционных каналов.
Самостоятельный ремонт и подключение газовых приборов могут привести к угрозе жизни и здоровью людей. Все работы с газовым оборудованием должны выполняться только сотрудниками специализированной организации. Кроме проверки оборудования, специалисты проводят инструктаж для жильцов и напоминают основные правила безопасного пользования газом в быту.
Напоминаем, что в период месячника сотрудники газовых служб проводят профилактические мероприятия, а также ведут разъяснительную работу с жителями республики. Регулярное обслуживание газового оборудования и внимательное отношение к правилам безопасности помогают предотвратить возможные аварии и несчастные случаи.