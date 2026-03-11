В Башкирии проходит месячник по пропаганде безопасного использования газа

В республике проходит месячник по пропаганде безопасного использования газа в быту. Специалисты напоминают жителям простые, но важные правила эксплуатации газового оборудования.

Газ в доме – это тепло и комфорт, но пользоваться им нужно ответственно. Во избежание аварийных ситуаций оборудование необходимо регулярно проверять. Ежегодно специалисты компании «Газпром газораспределение Уфа» производят плановое техническое обслуживание, при котором проверяют исправность газового оборудования, герметичность соединений и работу дымовых и вентиляционных каналов.

Для безопасного использования газового оборудования необходимо один раз в год производить техническое обслуживание. Необходимо своевременно производить замену газового оборудования либо его техническое диагностирование по окончании безопасного нормативного срока эксплуатации, установленного заводом-изготовителем. Данные работы производятся специализированной организацией ПАО «Газпром газораспределение Уфа». Ренат Валиуллин, мастер филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

Самостоятельный ремонт и подключение газовых приборов могут привести к угрозе жизни и здоровью людей. Все работы с газовым оборудованием должны выполняться только сотрудниками специализированной организации. Кроме проверки оборудования, специалисты проводят инструктаж для жильцов и напоминают основные правила безопасного пользования газом в быту.

Напоминаем, что при появлении запаха газа в помещении запрещается курить, разводить огонь, включать свет, пользоваться электроприборами. Необходимо незамедлительно перекрыть краны на газопроводе перед газопотребляющим оборудованием, проветрить помещение и вызвать аварийную газовую службу по телефону 104 или 112. Рустэм Насибуллин, заместитель главного инженера ПАО «Газпром газораспределение Уфа»