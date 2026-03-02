В Уфе школьники посетили передовую инженерную школу «Моторы будущего»

В передовой инженерной школе «Моторы будущего» для школьников провели экскурсию. Учащимся 10-11 классов рассказали об образовательном центре Уфимского университета науки и технологий, показали лаборатории, где собирают летательные аппараты и компоненты к ним, а также музей с уникальными экспонатами.

Подросткам, которые в будущем хотят связать себя с профессией инженера, рассказали о том, как проходит обучение, о возможностях трудоустройства, получения знаний и обретения компетенций.