В Башкирии вручили госнаграды защитникам Отечества, труженикам и волонтерам

Праздник единения и мужества. Накануне Дня защитника Отечества глава республики вручил государственные награды ветеранам, участникам боевых действий, родственникам погибших военнослужащих и тем, кто в тылу служит Родине. Чествовали павшего под Витебском красноармейца и добровольцев, сложивших голову в зоне СВО. Артисты, врачи и люди труда также не остались без внимания.

Флюс Галимов ушел добровольцем на фронт в 2024 году и пал смертью храбрых в тяжелом бою. Орден генерала Шаймуратова был передан его вдове. Светлана Галимова вышла на сцену с младшим сыном – всего у пары осталось семеро детей.

А эти брат и сестра вышли на сцену, чтобы принять награду за того, кого они никогда не видели, но чья кровь течет в их жилах. Их дед Басыр Рахимов, уроженец села Ахмерово Ишимбайского района погиб в боях за Белоруссию. Десятилетия спустя поисковики нашли под Витебском его медаль «За отвагу». Наконец она вернулась домой.

Радий Хабиров подчеркнул: 23 февраля – не просто дата в календаре, а символ единения передовой и тыла. И доказательство тому – лица в зале. Праздник славит тех, кто проявляет мужество и стойкость в тяжелых боях на передовой. И, конечно, особый фронт организован в тылу – республика объединена общей миссией в деле помощи землякам.

15 уроженцев Башкортостана удостоены высокого звания Героя России. Девять из них – посмертно. В зале есть тот, кто скоро может получить «Золотую звезду» за мужество на СВО, – Фельдшер Азамат Муллашев. Под минометным огнем и атаками дронов он с боевыми товарищами спасал раненого солдата, Азамату пришлось даже телом закрыть пострадавшего, при этом герой сам получил тяжелые увечья.

Забота о защитниках и их семьях – приоритет властей. В прошлом году республика расширила перечень мер поддержки до 55 позиций и удвоила финансирование.

Пока одни защищают рубежи, другие обеспечивают крепкий тыл. Успехи региона держатся на профессионализме простых людей. Среди награжденных – Тансылу Асадуллина, токарь четвертого разряда с 41-летним стажем. На заводе она трудится с 17 лет, доказывая, что в тяжелые времена неженских профессий не бывает.

Мало кто знает, что за плечами народного артиста двух республик служба в 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и 32 прыжка с парашютом. Свою награду Айдар Галимов, в репертуаре которого около 500 песен, посвятил маме.