Ветеран СВО проходит реабилитацию при поддержке фонда «Защитники Отечества»

Ветеран СВО Иван Клементьев встретился с координаторами и руководителем филиала фонда «Защитники Отечества». Мужчина проходит реабилитацию в клинике, используя сертификат, выданный Министерством семьи, труда и соцзащиты населения Башкортостана. Иван – уроженец Иглинского района, который отправился на защиту Родины с первого дня проведения спецоперации.
Он награждён медалями «За отвагу», «За храбрость» II степени и другими. После минно-взрывного осколочного ранения ему присвоили инвалидность. Долгое время проходил лечение в госпиталях Москвы. По возвращении домой мужчину приняли на комплексное сопровождение социальные координаторы – поддерживают в оформлении заявки на адаптацию жилья, получении техсредств реабилитации, спортинвентаря и спецодежды. Под руководством инструктора Иван Клементьев занимается укреплением физического состояния.
Одна из важнейших задач фонда «Защитники Отечества» – реабилитация ветеранов СВО, и в Башкортостане её прошли свыше 900 человек. В регионе определили 73 «якорных» учреждения – лучшие по всем основным медицинским профилям.