В Уфе начался турнир по шахматам памяти Александра Ноздрина

В Уфе стартовал традиционный турнир по шахматам памяти Александра Ноздрина. Соревнования проводятся уже в третий раз и успели завоевать статус важного этапа в подготовке спортсменов. За шахматными досками встретились 22 участника разных возрастов. К соревнованиям допущены шахматисты с рейтингом от 1500 пунктов.