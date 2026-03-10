В Уфе начался турнир по шахматам памяти Александра Ноздрина

В Уфе стартовал традиционный турнир по шахматам памяти Александра Ноздрина. Соревнования проводятся уже в третий раз и успели завоевать статус важного этапа в подготовке спортсменов. За шахматными досками встретились 22 участника разных возрастов. К соревнованиям допущены шахматисты с рейтингом от 1500 пунктов.
Это состязание для них – отличная возможность поднять свой международный рейтинг и сыграть с сильными соперниками. Следующим их важным стартом будет третий отборочный этап турнира стран ШОС и БРИКС.