Башкортостан и Ташкентская область Узбекистана укрепляют сотрудничество

Башкортостан и Ташкентская область намерены наладить всеобъемлющее сотрудничество. Перспективы совместных отношений обсудили в ходе визита иностранной делегации в республику. На встрече с главой региона затронули тему индустриального парка, который планируют возводить в Бекабаде, а также инвестпроекты в сельском хозяйстве и промышленности.

Узбекскую делегацию встретили как старых добрых друзей. За последние три месяца было проведено уже четыре встречи, из них две – в формате ВКС, остальные очно. В начале декабря Радий Хабиров посещал Узбекистан. Теперь гости приехали с ответным визитом. И по традиции перед деловой частью в дань уважения возложили цветы к памятнику воинам на Советской площади.

Делегацию Ташкентской области возглавил хоким региона Зойир Мирзоев, который передал самые теплые пожелания от Президента Узбекистана.

Двусторонние проекты двух республик реализуют в ключевых отраслях экономики. Сейчас Башкортостан участвует в создании технопарка в Бекабадском районе Ташкентской области, который станет частью более широкого сотрудничества России и Узбекистана. Радий Хабиров поручил рабочей группе подойти к вопросу строительства со всей серьезностью.

Обсудили также проекты узбекских инвесторов по созданию животноводческого хозяйства в Иглинском районе и медоносного пастбища в Благовещенском, на котором планируют засадить акации в качестве пчелиного сырья. Сотрудничество возможно и в рамках создаваемого в Узбекистане мебельного кластера. У Башкортостана в этом плане уже наработан богатый опыт, но кое-что можем позаимствовать и мы.

Своеобразным символом дружбы с Узбекистаном с недавних пор стала входная группа в Уфимский институт искусств. Дверь из орехового дерева с резными узорами – подарок от узбекских мастеров, полученный два года назад. Резное искусство в дружественной республике развито на высоком уровне. И гости тепло откликнулись на предложение Радия Хабирова развивать это направление по созданию подобных уникальных предметов и в Башкортостане.

Узбекистан по объёму товарооборота занимает седьмое место среди внешнеторговых партнёров Башкортостана. В Ташкент уходят поставки продукции химической промышленности, целлюлозно-бумажные изделия и минеральные продукты. Основные направления импорта включают металлы, текстиль и продовольственные товары.

Партнерство между регионами строится на прочном фундаменте исторических, культурных и человеческих связей. Глава узбекской делегации предложил провести обмен опытом между врачами и заявил о готовности отправить группу узбекских медиков для повышения квалификации в Башкортостан. В свою очередь Радий Хабиров предложил провести турнир по борьбе между спортсменами двух регионов.

За время работы узбекской делегации в Башкортостане они, по словам Зайира Мирзоева, смогли открыть для себя республику по-новому как регион больших возможностей. В этой связи он заявил о необходимости назначить в Уфе своего представителя, а также предложил обоюдное открытие торговых домов, которые будут работать как витрина достижений разных отраслей.

Башкортостан – один из активных региональных проводников российской внешнеэкономической стратегии. Как отмечают эксперты, столь высокие позиции республики во многом заслуга управленческой команды под руководством Радия Хабирова.