В Уфе прошли соревнования по плаванию среди ветеранов боевых действий и участников СВО

В Уфе прошли соревнования по плаванию среди ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции. Турнир был посвящён Дню защитника Отечества. Мероприятие проводилось в рамках госпрограммы «Спорт России». Участие приняли 30 спортсменов из Дюртюлей, Стерлитамака, Туймазов, Салавата и Сибая.

Спортсмены соревновались на дистанции 50 метров в пяти категориях по состоянию здоровья. Турнир является отборочным этапом, по итогам которого будет сформирована сборная команда республики. Далее они отправятся на всероссийские старты.

Телеканал БСТ приглашает желающих на обучающие курсы
Акции БСТ