В Уфе прошли соревнования по плаванию среди ветеранов боевых действий и участников СВО

В Уфе прошли соревнования по плаванию среди ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции. Турнир был посвящён Дню защитника Отечества. Мероприятие проводилось в рамках госпрограммы «Спорт России». Участие приняли 30 спортсменов из Дюртюлей, Стерлитамака, Туймазов, Салавата и Сибая.

Спортсмены соревновались на дистанции 50 метров в пяти категориях по состоянию здоровья. Турнир является отборочным этапом, по итогам которого будет сформирована сборная команда республики. Далее они отправятся на всероссийские старты.