В Башкирии у православных христиан начался Великий пост

У православных христиан начался Великий пост – самый долгий и строгий. Он продлится семь недель и завершится праздником Пасхи, которая в этом году приходится на 12 апреля. В дни поста рекомендуется соблюдать умеренность в еде, исключив мясо, яйца и молочные продукты.

Менее строгое соблюдение ограничений разрешается детям, беременным, людям с заболеваниями и тем, чья работа связана с тяжелыми физическими нагрузками. Также следует отказаться от удовольствий и развлечений. Великий пост издавна называют временем очищения и покаяния, а его ключевая цель – духовная работа над собой и укрепление ценностей.