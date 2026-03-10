В Уфе в православной мастерской создают уникальные иконостасы и киоты

Сейчас специалисты завершают работу над конструкцией для Свято-Георгиевского монастыря «Святые Кустики». Все сотрудники мастерской – православные верующие, а работы они изготавливают согласно канонам.

Если не знать, то и не подумаешь, что каждая деталь вырезана вручную из дерева. Уже около года мастера работают над киотом для иконы Табынской Божией Матери. Уникальную конструкцию пока лицезреют только мастера, но уже скоро её смогут увидеть верующие в монастыре «Святые Кустики».

Так, детали приобретают золотой окрас. Это лишь имитация сусального золота, но на выходе отличить от настоящего сложно. Чтобы достичь столь натурального эффекта, стараются несколько мастеров – деталь проходит десятки обработок. Эта станет нижней частью киота, но особую ценность ему придаёт резьба по дереву.

С монастырём православная мастерская работает уже больше десяти лет, стараясь следовать византийской стилистике. Так, однажды мастера даже отправились в командировку в Грецию, в сердце православного монашества.

Помимо киотов и иконостасов, мастерская изготавливает различную церковную утварь. Есть уникальные вещи, идеи мастера придумывают сами.

Работы мастеров находятся не только в храмах республики, но даже за пределами страны. Так, недавно для Сербской православной церкви изготовили копию Животворящего Креста Господня. Мастера соблюдают каноны православия, а их рабочий день проходит с молитвой.