Рамадан и Великий пост: как жители многоконфессиональной Башкирии достигают единства

У православных уходящая неделя прошла под эгидой Масленицы, и уже завтра у верующих начинается Великий пост. В то время как в среду с заходом солнца мусульмане встретили месяц Рамадан. В многонациональном Башкортостане переплетение традиций, поддержка и общие ценности становятся прочнее и чувствуются особенно остро. Как республика живёт в ритме многоконфессиональности – в нашем сюжете.

Процесс готовки только начался, а Елена Петровна уже приоткрыла завесу, за которой скрывается идеальная формула приготовления воздушных и ажурных блинов. К своему рецепту она шла долго. И изюминка, как оказалось, крылась в добавлении именно тёплого кефира и подогретого молока. Никаких дрожжей. И результат налицо.

Именно солнце – главный символ Масленичной недели. Каждый день издревле носил своё название. В первый – Встречу – хозяйки обязательно пекли блины, а затем собирались за столом, напевая народные славянские мотивы. Но в многонациональном Башкортостане получается чуть по-другому.

В остальные дни устраивали смотрины невест, тещи угощали блинами зятьёв, а после начиналась Широкая Масленица с кулачными боями, стройкой снежных городков и катаниями. Не обошлось и без народных гуляний. В конце недели символично сожгли чучело – как проводы зимы и встречу весны.

Несмотря на языческие корни праздника, Масленица уже давно ассоциируется у православных как предвестник Великого поста. Он начнется 23 февраля и продлится 48 дней, завершившись Пасхой. И пока христиане готовятся к столь важному событию, мусульмане уже вступили в свой священный месяц. Рамадан начался 18 февраля после захода солнца.

Марьям всего 8, а она уже осваивает арабский язык и учится читать Коран. Юную спортсменку родители учат с детства: помимо физической важно укреплять и силу веры. Она уже умеет совершать намаз и второй год пробует держать пост. Со старшей сестры берёт пример и четырёхлетняя Самира. Девочки стараются делать добрые дела – конечно, в силу своего возраста.

Дети – зеркало своих родителей. Азат – татарин, а Анна – русская. Их объединили духовные ценности и, конечно, любовь. Вместе они пришли к исламу 12 лет назад.

Месяц Рамадан по исламскому календарю – самый священный в году. Считается, что именно тогда было ниспослано последнее откровение Всевышнего. Верующие больше внимания уделяют чтению Корана, самодисциплине и познанию религии. От рассвета до заката они воздерживаются от еды, питья и земных желаний. От поста освобождаются путники, больные, дети, беременные и кормящие женщины. Но тем, кто держит уразу, важно питаться полноценно, избегая жареного, острого и избытка сладкого.

Один из главных смыслов таких праздников – волонтёрство и помощь ближнему. Это основа и других религий. Недаром 2026-й Президент страны назвал Годом единства народов. И Башкортостан – яркий пример того, как разные конфессии и культуры не просто уживаются, а по-настоящему объединяются.