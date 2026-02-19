Участник СВО из Башкирии: «Дроноводы задают новый ритм боя»

Боец мотострелкового полка «Башкортостан» с позывным «Ахмад» из батальона имени Миннигали Губайдуллина рассказал изданию «На земле Салавата» о важности операторов дронов в зоне СВО.

Уроженец Салаватского района до подписания контракта в 2023 году трудился поваром в Октябрьском. Несмотря на смену профессии, кулинарное мастерство не осталось в прошлом. В перерывах между боевыми выходами приготовление пищи помогает сержанту снять напряжение и привести мысли в порядок.

Несмотря на несколько полученных ранений, боец каждый раз возвращался в строй. Сейчас он занимает должность старшего оператора беспилотных летательных аппаратов. За его спиной — десятки успешных вылетов и участие в сложных операциях.

По словам сержанта, характер ведения боя сегодня кардинально изменился. Если раньше исход сражений решали артиллерия и бронетехника, то теперь ключевое значение приобретают операторы беспилотников. Именно они, подчеркивает боец, задают новый ритм боевых действий.

«Ахмад» также отмечает, что в подразделения БПЛА активно вливаются молодые специалисты — с быстрой реакцией и глубоким пониманием цифровых технологий. По его мнению, опыт ветеранов и техническая смекалка новичков идеально дополняют друг друга.

Создание отдельных Войск беспилотных систем военнослужащий называет своевременным и правильным решением.

Обращаясь к молодым людям, «Ахмад» призывает не проводить время впустую в социальных сетях. По его словам, те, кто уверенно владеет современными гаджетами и программами, могут найти применение своим навыкам в рядах операторов БПЛА.

Боец подчеркивает, что работа дроноводов хоть и ведется в отдалении от передовой, но именно от их действий зачастую зависит успех операций и жизни товарищей.

