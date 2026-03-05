В Уфимском районном суде начались разбирательства по делу «черных риэлторов»

Сегодня в Уфимском районном суде начались судебные разбирательства по делу так называемых «черных риэлторов». Именно так отзывается о своих соседях подавшая иск уфимка Ксения Сашина. Дело в том, что бывший супруг продал свою часть жилплощади сомнительным людям, и они вплотную взялись за беззащитную семью. Женщина вместе с малышами живёт словно в аду и не знает, чего ожидать от следующего дня. Найти управу на профессиональных соседей долго не получалось, и вот теперь, похоже, появилась надежда на справедливое решение.

Здание Уфимского районного суда, как бы это парадоксально ни звучало, – одно из немногих мест, где Ксения Сашина может побыть в тишине и, что немаловажно, в полной безопасности. Женщина требует остановить произвол так называемых профессиональных соседей, которые, по её словам, наглым образом вселились к ней в жильё и установили там свои порядки.

А это – ответчики по её делу: супруги Руслан и Ольга. Называют себя частными и честными риэлторами. Говорят, что купили жильё, если быть точнее, долю в доме у бывшего супруга Ксении Сашиной. Сделали ремонт, оплатили долги и спокойно заселились, а сейчас недоумевают, почему их, порядочных граждан, пытаются выселить из их же жилья.

Вся эта история началась два года назад. Тогда Ксения Сашина развелась с супругом. Начался раздел имущества. Ксения говорит, что просила экс-мужа оставить жилплощадь детям, но тот, видимо, распорядился иначе: продал свою долю, судя по его смс, «чёрным риэлторам».

С тех пор семейное гнёздышко Ксении Сашиной, говорит женщина, превратилось в проходной двор. Незваные соседи установили камеры наблюдения, ведут себя по-хамски и пользуются её вещами.

Сашина терпеть не стала и написала заявление в полицию. Там возбудили уголовное дело по статье «Самоуправство», а юрист Ксении подал иск в суд. Сейчас она пытается выселить риэлторов Руслана и Ольгу.

Ещё одни разбирательства идут в другом суде Уфы – Советском. Там на скамье подсудимых Дмитрий Чараев. «Чёрный риэлтор», «Профессиональный сосед» – именно так прозвали бизнесмена десятки людей с улицы Гафури. Он, по мнению пострадавших, действовал по хорошо отработанной схеме: чтобы не переплачивать за выкуп домов в историческом центре города, покупал микроскопические доли в частных домах и делал жизнь других собственников невыносимой, а сами дома – непригодными для проживания.

Как говорят пострадавшие, Чараев работал в составе группы лиц, которая не делала скидок ни для пенсионеров, ни для инвалидов, ни для семей с детьми. Полицию Дмитрий просто не пускал на порог, прикрываясь неприкосновенностью частной собственности. Но сам рушил чужие крыши, стены, заселял на свои квадратные метры бродяг и устраивал пожары. При этом десяток домов и участки ему лично были вовсе не нужны: земля интересовала застройщиков. Сейчас Чараев на скамье подсудимых, ему грозит реальный срок.