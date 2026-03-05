В Уфимском районном суде начались разбирательства по делу «черных риэлторов»

Сегодня в Уфимском районном суде начались судебные разбирательства по делу так называемых «черных риэлторов». Именно так отзывается о своих соседях подавшая иск уфимка Ксения Сашина. Дело в том, что бывший супруг продал свою часть жилплощади сомнительным людям, и они вплотную взялись за беззащитную семью. Женщина вместе с малышами живёт словно в аду и не знает, чего ожидать от следующего дня. Найти управу на профессиональных соседей долго не получалось, и вот теперь, похоже, появилась надежда на справедливое решение.
Здание Уфимского районного суда, как бы это парадоксально ни звучало, – одно из немногих мест, где Ксения Сашина может побыть в тишине и, что немаловажно, в полной безопасности. Женщина требует остановить произвол так называемых профессиональных соседей, которые, по её словам, наглым образом вселились к ней в жильё и установили там свои порядки.
А это – ответчики по её делу: супруги Руслан и Ольга. Называют себя частными и честными риэлторами. Говорят, что купили жильё, если быть точнее, долю в доме у бывшего супруга Ксении Сашиной. Сделали ремонт, оплатили долги и спокойно заселились, а сейчас недоумевают, почему их, порядочных граждан, пытаются выселить из их же жилья.
Вся эта история началась два года назад. Тогда Ксения Сашина развелась с супругом. Начался раздел имущества. Ксения говорит, что просила экс-мужа оставить жилплощадь детям, но тот, видимо, распорядился иначе: продал свою долю, судя по его смс, «чёрным риэлторам».
С тех пор семейное гнёздышко Ксении Сашиной, говорит женщина, превратилось в проходной двор. Незваные соседи установили камеры наблюдения, ведут себя по-хамски и пользуются её вещами.
Сашина терпеть не стала и написала заявление в полицию. Там возбудили уголовное дело по статье «Самоуправство», а юрист Ксении подал иск в суд. Сейчас она пытается выселить риэлторов Руслана и Ольгу.
Ещё одни разбирательства идут в другом суде Уфы – Советском. Там на скамье подсудимых Дмитрий Чараев. «Чёрный риэлтор», «Профессиональный сосед» – именно так прозвали бизнесмена десятки людей с улицы Гафури. Он, по мнению пострадавших, действовал по хорошо отработанной схеме: чтобы не переплачивать за выкуп домов в историческом центре города, покупал микроскопические доли в частных домах и делал жизнь других собственников невыносимой, а сами дома – непригодными для проживания.
Как говорят пострадавшие, Чараев работал в составе группы лиц, которая не делала скидок ни для пенсионеров, ни для инвалидов, ни для семей с детьми. Полицию Дмитрий просто не пускал на порог, прикрываясь неприкосновенностью частной собственности. Но сам рушил чужие крыши, стены, заселял на свои квадратные метры бродяг и устраивал пожары. При этом десяток домов и участки ему лично были вовсе не нужны: земля интересовала застройщиков. Сейчас Чараев на скамье подсудимых, ему грозит реальный срок.
Возвращаясь к истории Ксении Сашиной, то тут ставить точку ещё рано. Сегодня состоялось только первое заседание, и, как говорят юристы, разбирательства тянутся, как правило, долго. Поэтому Сашина не исключает, что во время судебных разбирательств её соседи вновь «выкинут» какую-нибудь пакость.