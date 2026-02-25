В Уфе в лицее появился спецкласс по работе с дронами

В уфимском лицее №155 имени Героя Советского Союза Натальи Ковшовой перемены теперь проходят под гул пропеллеров. В рамках федерального проекта «Беспилотные системы» открылся специализированный класс по работе с дронами. Школьники инженерных классов учатся собирать квадрокоптеры, программировать и, конечно, летать. Как проходят первые вылеты и зачем это будущим инженерам?

Сосредоточенность, как у пилота истребителя, и трясущиеся руки, как у студента перед экзаменом. Только вместо штурвала – пульт, а вместо неба – защитная сетка и трасса с препятствиями. Это не игра. Это первый настоящий вылет в лицее №155. И пусть дрон пока не улетает дальше спортивного зала, для восьмиклассника Даниля это уже маленькая победа.

Вот из таких деталей и рождается инженерия. Кабинет, который работает здесь с 2024 года, оснащен по последнему слову техники – от паяльников до симуляторов.

Сейчас такие занятия проходят только в инженерных классах – с 5-го по 10-й. Но в планах лицея – масштабировать проект. Уж слишком большой интерес проявили дети и слишком востребованы эти навыки в современном мире – от сельского хозяйства до доставки грузов.