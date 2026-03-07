В Уфе прошли всероссийские соревнования по всестилевому каратэ

В Уфе прошли масштабные всероссийские соревнования по всестилевому каратэ. Состязания прошли в трёх дисциплинах: ограниченный контакт, полный контакт и в средствах защиты. Параллельно на тех же площадках состоялся Кубок России по боевым единоборствам «Комбат».

В Центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой собралось более 1200 спортсменов из 35 регионов страны. На татами состязались спортсмены старше 12 лет, но были и участники младше этого возраста. Они соревновались в рамках фестивальной программы.