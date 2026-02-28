В Уфе прошёл второй этап турнира по шахматам стран ШОС и БРИКС

В турнире приняло участие более 200 спортсменов от 5 до 70 лет. Соревнование проводится по швейцарской системе в семь туров. Первый тур уже состоялся в декабре, а третий ожидается в апреле. По результатам каждого из этапов будет формироваться внутренний рейтинг отбора к участию в суперфинале.