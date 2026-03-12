«Салават Юлаев» уступил «Металлургу» на своем льду

Юлаевцы начали пятиматчевую домашнюю серию. Накануне уфимский «Салават Юлаев» принимал на своём льду лидера Восточной конференции – магнитогорский «Металлург». Для юлаевцев эта игра стала первой после возвращения из Дальнего Востока.

Счёт удалось открыть только во втором периоде. Обе команды отличились при игре в формате «пять на три». В составе уфимцев гол забил Джек Родуолд. В овертайме удалением Дина Стюарта воспользовался Даниил Вовченко.