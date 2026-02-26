В Уфе представители Башкирии и Челябинской области обсудили сотрудничество

На площадке конгресс-холла «Торатау» представители Башкортостана и Челябинской области обсудили варианты взаимодействия, к примеру, в вопросах патриотического воспитания и поддержки СВО. Каждая из сторон делилась опытом работы общественных организаций в данном направлении. По некоторым уже договорились о сотрудничестве. На площадке форума также состоялся День НКО, где представители некоммерческого сектора поделились своими наработками.