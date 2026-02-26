В Уфе делегация Челябинской области посетила «ОДК-УМПО»

В первой половине дня гости из соседнего региона посетили «ОДК-УМПО». Губернатору Челябинской области, в частности, рассказали о том, как организована подготовка кадров непосредственно на предприятии. Производственно-учебный центр госкорпорации «Ростех» действует на базе УМПО с 2021 года.

Центр ориентирован на подготовку специалистов востребованных рабочих профессий для двигателестроения. Обучение здесь ведётся с большим упором на практику. Более 200 единиц современного оборудования, в том числе с числовым программным управлением, позволяют центру готовить компетентных специалистов.

Побывали гости непосредственно и в цехах предприятия. В частности, они ознакомились с работой производственно-технологического центра по выпуску узлов вертолётных двигателей. Он ориентирован на выпуск компонентов для двигателей в классе мощности до пяти тысяч лошадиных сил.