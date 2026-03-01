Башкирию с рабочим визитом посетила делегация из Челябинской области

На неделе Башкортостан с рабочим визитом посетила делегация из Челябинской области во главе с Алексеем Текслером. 11 соглашений в самых разных сферах от промышленности до образования подписали представители соседних регионов. Одним из ключевых событий стало обновление документа о сотрудничестве, подпись под которым поставили Радий Хабиров и Алексей Текслер. О результатах делового визита челябинцев в республику – в нашем сюжете.

Без галстуков и не в офисе. Формат В2В для многих бизнесменов уже привычен. Около ста компаний из Башкортостана и Челябинской области – промышленники, энергетики, инженеры – с глазу на глаз обсудили возможности сотрудничества.

Бизнес-форум стал одним ключевых событий в рамках рабочего визита челябинцев в Башкортостан. Стены в конгресс-холле, где проходила встреча предпринимателей, оформили символично в стиле железнодорожных станций. Движение между регионами набирает новые скорости, превращаясь в конкретные проекты с ростом товарооборота.

Впрочем, партнерство измеряется не только тоннами продукции. Не менее важным вектором главы регионов назвали культурно-гуманитарную сферу и, конечно, туризм. Соседи уже обмениваются отдыхающими на байдарках во время сплавов, а для любителей пеших прогулок открыта «Южноуральская тропа» – больше 500 километров пути с лучшими достопримечательностями. А в планах – поднять связи в небо. Радий Хабиров и Алексей Текслер обсудили возможность открытия авиасообщения между столицами.

Еще один прочный мост между соседями – язык и культура. Башкирский изучают почти 5 тысяч детей в 73 школах и детсадах Челябинской области, а уфимские педагоги регулярно делятся с коллегами методиками и учебниками. Все эти направления скрепили подписями. 11 соглашений в самых разных сферах – от промышленности до образования – будут работать на развитие регионов-соседей.

Гостям показали, как развивается Башкортостан. Ключевые объекты, которыми по праву республика гордится на федеральном уровне. В числе таких – новый хирургический корпус кардиоцентра. Масштабные медицинские объекты возводятся и у соседей, поэтому обмен лучшими идеями в сфере здравоохранения не удивителен. На ОДК-УМПО гостям показали, как куется кадровый потенциал. Производственно-учебный центр «Ростеха», работающий на базе предприятия с 2021 года, делает ставку на практику.

Еще одной точкой притяжения станет наука. В планах – создать единое межрегиональное научно-технологическое пространство, объединив усилия кампусов Уфы и Челябинска.

Одним из основных событий встречи с соседями стало подписание документа между главами субъектов – он определит вектор взаимодействия между двумя регионами на ближайшие годы. К слову, следующая встреча пройдет в Челябинске – делегация республики отправится к соседям, чтобы продолжить обмен опытом и укрепить дружеские связи.