Жительница Уфы нашла своё призвание благодаря кадровому центру

При поддержке кадровых центров почти полтысячи жителей Башкортостана запустили свой бизнес в 2025 году. Услуга по содействию предпринимательству предусматривает профориентационные мероприятия, при необходимости – профобучение и не только. Некоторые осваивают новые профессии и уже с полученными навыками находят своё дело. Именно так было и в случае с уфимкой Амелией Гафаровой, которая из программиста переквалифицировалась в дизайнеры.

От эскиза до готового изделия порой уходит не один месяц: каждая вещь неповторима и изготавливается вручную. Основа для нарядов – мифология и образы, которые Амелия Гафарова воплощает в эксклюзивные дизайнерские костюмы.

А вот путь самой девушки в мир кастомной одежды начался через кадровый центр. По основному образованию Амелия и вовсе программист, но в какой-то момент поняла, что работа за компьютером ей больше не интересна. Центр занятости помог приобрести сразу две новые специальности.

Свои образы девушка показывает на различных костюмированных фестивалях и каждый раз приезжает с наградами. Работами интересуются любители косплея из разных регионов страны, и, кстати, в создании образов помогают и IT-технологии – тот же искусственный интеллект.

Найти своё призвание никогда не поздно, а благодаря национальному проекту «Кадры» жители республики могут переобучиться на новую специальность, получив тем самым хороший инструмент для реализации своих возможностей. Как рассказали в Минтруда, более 70% вакансий приходится на рабочие профессии.