В Башкирии прошёл турнир по национальным и этническим видам спорта

В Белорецком районе прошел турнир по национальным и этническим видам спорта. Соревнования провели в честь местного легендарного охотника Бигарслана Султанова. Несмотря на мороз, собралось более ста любителей этого вида спорта в возрасте от 8 до 75 лет. Участники приехали со всех уголков республики.

Главное условие башкирского биатлона – это охотничьи лыжи с валенками. Участники проходят несколько этапов. Спортсмены сначала бегут дистанцию 2 км. На первом рубеже они состязаются в стрельбе из традиционного лука, далее стреляют из пневматической винтовки. Заключительный этап – это два метких броска копья.