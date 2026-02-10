В Башкирии заболеваемость гриппом пошла на спад

Эпидемиологическая обстановка по гриппу и ОРВИ в республике остается стабильной. Показатели заболеваемости не превышают средних многолетних значений.

По данным регионального Роспотребнадзора , на прошлой неделе был зарегистрирован рост числа заболевших респираторными инфекциями на 11,2%, однако эпидпорог не превышен. Почти половина всех случаев (46,9%) пришлась на детей до 14 лет.