В Башкирии заболеваемость гриппом пошла на спад

Эпидемиологическая обстановка по гриппу и ОРВИ в республике остается стабильной. Показатели заболеваемости не превышают средних многолетних значений.
По данным регионального Роспотребнадзора , на прошлой неделе был зарегистрирован рост числа заболевших респираторными инфекциями на 11,2%, однако эпидпорог не превышен. Почти половина всех случаев (46,9%) пришлась на детей до 14 лет.
В структуре циркулирующих вирусов специалисты отмечают снижение доли гриппа и рост активности риновирусов. Среди обнаруженных вирусов гриппа преобладает штамм A(H3N2).
Всего в республике привито около 2,5 млн жителей.