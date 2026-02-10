В Башкирии заболеваемость гриппом пошла на спад

Эпидемиологическая обстановка по гриппу и ОРВИ в республике остается стабильной. Показатели заболеваемости не превышают средних многолетних значений.

Фото №1 - В Башкирии заболеваемость гриппом пошла на спад

По данным регионального Роспотребнадзора , на прошлой неделе был зарегистрирован рост числа заболевших респираторными инфекциями на 11,2%, однако эпидпорог не превышен. Почти половина всех случаев (46,9%) пришлась на детей до 14 лет.

В структуре циркулирующих вирусов специалисты отмечают снижение доли гриппа и рост активности риновирусов. Среди обнаруженных вирусов гриппа преобладает штамм A(H3N2).

Всего в республике привито около 2,5 млн жителей.

