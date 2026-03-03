Жители Башкирии могут пройти переобучение в рамках нацпроекта «Кадры»

Многодетная мать из Кумертау прошла переобучение в рамках национального проекта «Кадры». Специальность повара она освоила, обратившись в Центр занятости населения. Какие направления доступны уже сегодня и как стать участником программы?
С кулинарным искусством Мария Кузнецова знакома уже давно. Она мать пятерых детей, а потому готовить быстро и вкусно для нее не впервой. Но если раньше называть себя поваром женщина могла лишь в шутку, то с недавних пор официально является представителем этой профессии.
Вот уже больше месяца Мария Кузнецова готовит для студентов университета. Меню разнообразное: здесь и супы, и котлеты, и пирожные, а также любимые многими пиццы и сосиски в тесте. Чему-то повар научилась совсем недавно, а какими-то кулинарными секретами даже поделилась с коллегами. Причем они в ней души не чают.
Попробовать себя в качестве повара Марии предложили в Центре занятости. Новую для себя специальность она освоила благодаря национальному проекту «Кадры».
Переобучение в рамках нацпроекта «Кадры» проходят все больше жителей республики. Доступны более тысячи образовательных программ: слесарь, машинист, агроном и многие другие. При подборе курса учитываются интересы и навыки соискателей. Бесплатно освоить новую специальность или повысить профессиональные компетенции могут мамы в декретном отпуске, женщины с детьми дошкольного возраста и граждане предпенсионного возраста. Для участия в программе необходимо подать заявку на портале «Работа России» и пройти профориентацию в кадровом центре.