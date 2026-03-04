В Уфе состоится крупнейшая сельскохозяйственная выставка России

Ежегодно международная выставка «АгроКомплекс» подтверждает статус одного из ключевых агропромышленных событий в стране. Масштабная экспозиция, насыщенная деловая программа для специалистов, новые форматы взаимодействия, бизнес встречи и технологический тур. Чем ещё будет удивлять проект в этом году?