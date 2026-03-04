В Уфе состоится крупнейшая сельскохозяйственная выставка России

Ежегодно международная выставка «АгроКомплекс» подтверждает статус одного из ключевых агропромышленных событий в стране. Масштабная экспозиция, насыщенная деловая программа для специалистов, новые форматы взаимодействия, бизнес встречи и технологический тур. Чем ещё будет удивлять проект в этом году?
Когда: 17-20 марта 2026 г.
Где: Выставочный комплекс «УФА ЭКСПО», г. Уфа, ул. Менделеева, 158
Посетить выставку: Для участия в деловой программе и посещения выставочной экспозиции необходимо пройти регистрацию на официальном сайте.
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СОБЫТИЯМ:
ВЫСТАВКА
На экспозиции примут участие около 350 компаний из 37 регионов России, а также Китая и Республики Беларусь. Здесь будет представлен полный спектр продукции, технологий и услуг в сфере АПК.
Экспоненты разместятся в 5 залах на общей площади более 18 000 кв.м.
На открытой площади перед выставочным комплексом будет представлена масштабная экспозиция современной сельскохозяйственной техники.
Флагманы отрасли выбирают «АгроКомплекс»: ГК «Шанс», Гомсельмаш, АгроЭкспертГрупп, Щелково Агрохим, Петербургский тракторный завод, ГК «Азот», Zoomlion, Синтез, Фосагро и другие.
Отдельный раздел «Фермерская деревенька» отведен под продукцию уникальных крестьянских фермерских хозяйств и кооперативов региона.
ФОРУМ, ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Одновременно с выставкой проходит Агропромышленный форум, на котором ведущие отраслевые эксперты озвучат ключевые направления развития АПК, обозначат тенденции отрасли на ближайшие годы и поделятся практическим опытом в решении производственных задач.
Агропромышленный форум это:
— Пленарное заседание «Инвестиции в АПК: прошлое, настоящее, будущее» с участием представителей Минсельхоза России, Правительства Республики Башкортостан, Комиссии РСПП по агропромышленному комплексу и продовольственной безопасности, Национального союза производителей молока, Евразийского мясного союза, Национального союза производителей говядины, Высшей школы экономики, АО «Росагролизинг», АО «Россельхозбанк»;
— 27 панельных сессий и дискуссионных площадок для специалистов;
— Участие делегаций и экспертов зарубежных стран: Беларуси, Индии, Узбекистана, Китая;
— 180 спикеров из 16 городов России: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Ижевск, Самара, Казань, Новосибирск, Уфа, Воронеж, Рязань, Брянск, Липецк, Нижний Новгород, Калуга, Пенза, Благовещенск.