В Башкирии в официальные чаты в мессенджере МАХ перешли более 12 000 МКД

Доска объявлений у подъездов постепенно уходит в прошлое. Сегодня, чтобы узнать о плановых ремонтных работах или перерывах в предоставлении коммунальных услуг, необязательно выходить из квартиры. В Башкортостане набирает обороты цифровой проект – официальные домовые чаты в мессенджере МАХ. Это новый способ наладить взаимодействие между представителями УК и собственниками многоквартирных домов.

Все быстро, четко и прозрачно. Домовые чаты сегодня – больше не стихийное образование, где соседи спорят о парковке. Это официальный источник достоверной информации, где можно выстроить диалог жильцов с представителями УК и не только.

С помощью верифицированного канала связи представители УК могут не только оперативно обратиться к жильцам, но и ответить на вопросы граждан. Также предоставляют всю информацию об управляющей компании.

В Башкортостане в официальные домовые чаты в мессенджере МАХ уже перешли более 12 000 многоквартирных домов. Помимо жильцов в эти чаты добавлены представители ресурсоснабжающих организаций, региональный оператор по обращению с ТКО и Региональный оператор капитального ремонта республики. Так, жители смогут напрямую получать информацию от поставщиков услуг, даже при нестабильном интернете.

Вход в домовые чаты осуществляется через Госуслуги, что обеспечивает безопасность и подтверждает собственность жилья. Ключевое отличие новых чатов – наличие официального администратора. Его назначает Государственный комитет республики по жилищному и строительному надзору. Им может выступать управляющая компания или ТСЖ. В случае смены УК права администратора передаются новой организации, а история обращений и ответов сохраняется, что важно для контроля за их исполнением. Планируется внедрить и чат-бот, через который можно будет оставлять официальные обращения.