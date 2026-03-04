В Уфе прошёл турнир по боксу, посвящённый юбилейным датам сил правопорядка

В Уфе прошёл турнир по боксу. Соревнования посвятили 33-летию образования СОБР «Толпар» Управления Росгвардии по Башкортостану и 10-летию образования Росгвардии. На ринг выходили атлеты разного уровня и возраста: мужчины, старшие юноши и юниоры и дети.

Позади три тяжёлых раунда, каждый бой на турнире – настоящая боевая практика для спортсменов. Максиму Лоцманову удалось стать победителем турнира. Боксом он начал заниматься в Тольятти. Сейчас Максим учится в Уфимском юридическом институте МВД России и выступает за Башкортостан.

Бой был спорный, было очень тяжело. Спасибо большое моему сопернику, он оказал хорошее давление. Мы отработали с ним три раунда, и было тяжко. Максим Лоцманов, победитель турнира по боксу

Соревнования по боксу посвятили 33-летию образования СОБР «Толпар» Управления Росгвардии по Башкортостану, 10-летию со дня образования Росгвардии и 215-летию войск правопорядка. В турнире приняли участие более 100 боксёров из Уфы, Уфимского района и Белебея.

С Федерацией бокса дружим давно. Сотрудники, которые занимались боксом, находятся под крылом Федерации. У нас трудятся мастера спорта России по боксу, кандидаты в мастера спорта, и наш отряд – это две неотъемлемые части. позывной «Тарун», командир СОБР «Толпар» Управления Росгвардии по Республике Башкортостан

Среди участников – опытные боксёры, финалисты и призёры первенства республики, кандидаты в мастера спорта России. Также на ринге выступают и юные воспитанники спортшкол, для которых эти старты – дебют на турнире такого уровня, а также возможность набраться опыта, глядя на старших юношей и юниоров.