В Уфе прошёл турнир по боксу, посвящённый юбилейным датам сил правопорядка

В Уфе прошёл турнир по боксу. Соревнования посвятили 33-летию образования СОБР «Толпар» Управления Росгвардии по Башкортостану и 10-летию образования Росгвардии. На ринг выходили атлеты разного уровня и возраста: мужчины, старшие юноши и юниоры и дети.
Позади три тяжёлых раунда, каждый бой на турнире – настоящая боевая практика для спортсменов. Максиму Лоцманову удалось стать победителем турнира. Боксом он начал заниматься в Тольятти. Сейчас Максим учится в Уфимском юридическом институте МВД России и выступает за Башкортостан.
Соревнования по боксу посвятили 33-летию образования СОБР «Толпар» Управления Росгвардии по Башкортостану, 10-летию со дня образования Росгвардии и 215-летию войск правопорядка. В турнире приняли участие более 100 боксёров из Уфы, Уфимского района и Белебея.
Среди участников – опытные боксёры, финалисты и призёры первенства республики, кандидаты в мастера спорта России. Также на ринге выступают и юные воспитанники спортшкол, для которых эти старты – дебют на турнире такого уровня, а также возможность набраться опыта, глядя на старших юношей и юниоров.
Итоги турнира подводили в личном и командном зачётах. Спортсменов награждали дипломами и памятными медалями после каждого поединка. Теперь некоторым из участников состязаний предстоит продолжить подготовку к всероссийским соревнованиям по боксу.