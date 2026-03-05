В Уфе обсудили вопросы укрепления института семьи

На встречу были приглашены и шесть многодетных семей из разных муниципалитетов республики, чтобы напрямую ответить на их вопросы и обсудить меры поддержки.

Сегодня Башкортостан, по оценке федеральных экспертов, входит в число лидеров по поддержке семейной политики. Так, республика одной из первых представила синхронизированный план реализации федерального нацпроекта «Семья» и регионального указа о Годе семьи. Помимо федерального маткапитала, действуют региональные меры компенсации за обучение детей из многодетных семей, сертификаты на газификацию и льготы по жилью. И работа в этом направлении продолжается.