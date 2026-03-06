Добровольцы из Башкирии проходят подготовку перед отправкой в Донецк

Добровольцы из Башкортостана проходят специальную подготовку перед отправкой в Донецк. Они будут работать в госпиталях, ухаживать за ранеными бойцами, а в свободное время – восстанавливать жильё для мирных жителей. Среди будущих помощников сёстры милосердия, имамы, руководители предприятий и учителя. Чему учат добровольцев перед командировкой на передовую?

В симуляционных классах Уфимского медицинского колледжа сейчас непривычная тишина. Здесь не сдают экзамены студенты, а получают важнейшие навыки те, кто совсем скоро окажется в донецких госпиталях. Первая группа добровольцев из Башкортостана готовится к отправке в составе Патриаршей гуманитарной миссии. Люди с самым разным жизненным опытом, но с одной общей целью: быть полезными там, где труднее всего.

Многие из добровольцев в медицине – впервые. Говорят: в Донецк едут, чтобы помогать «за ленточкой», а пока учатся правильно кормить лежачих больных и перемещать раненых. Секретам сестринского дела обучает преподаватель из Москвы, ведущего церковного медицинского центра имени святителя Алексия.

В программе – всё то, что может спасти жизнь и здоровье: от правил гигиены и профилактики пролежней до психологической поддержки. Но главное, чему тут учат, – сохранять милосердие даже в самых тяжёлых условиях.

Учебный класс предоставил Уфимский медицинский колледж. Современные манекены, функциональные кровати – всё максимально приближено к реальности больничной палаты.