Выпускникам Уфимского филиала Волжского университета водного транспорта вручили дипломы

60 выпускников Уфимского филиала Волжского университета водного транспорта получили дипломы. Учебное заведение, единственное в Башкортостане, готовит специалистов для судоходных компаний и отраслевых предприятий региона.

Максимальное погружение в профессию ещё до первого рейса: на этом тренажёре всё почти по-настоящему. Переговоры экипажей, несколько судов и штурвал в руках. Управляет процессом тоже самый реальный капитан дальнего плавания Ильдар Абкадиров.

За 55 лет своей истории филиал подготовил более восьми тысяч специалистов. Сегодня дипломы получили ещё 60. И если раньше профессия считалась сугубо мужской, то теперь штурвал покоряется и девушкам. Ильзида Музафарова, как и её однокурсники, готова к дальним заплывам.

Сегодня филиал Волжского университета водного транспорта готовит кадры по четырём программам. География выпускников обширна, и, главное, они востребованы не только в судоходных компаниях Башкортостана, но и на 50 отраслевых предприятиях России.

Преподаватель Сергей Крикунов посвятил университету больше полувека. На его глазах выросло не одно поколение специалистов, пополнивших флот по всей стране.