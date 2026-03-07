Выпускникам Уфимского филиала Волжского университета водного транспорта вручили дипломы

60 выпускников Уфимского филиала Волжского университета водного транспорта получили дипломы. Учебное заведение, единственное в Башкортостане, готовит специалистов для судоходных компаний и отраслевых предприятий региона.
Максимальное погружение в профессию ещё до первого рейса: на этом тренажёре всё почти по-настоящему. Переговоры экипажей, несколько судов и штурвал в руках. Управляет процессом тоже самый реальный капитан дальнего плавания Ильдар Абкадиров.
За 55 лет своей истории филиал подготовил более восьми тысяч специалистов. Сегодня дипломы получили ещё 60. И если раньше профессия считалась сугубо мужской, то теперь штурвал покоряется и девушкам. Ильзида Музафарова, как и её однокурсники, готова к дальним заплывам.
Сегодня филиал Волжского университета водного транспорта готовит кадры по четырём программам. География выпускников обширна, и, главное, они востребованы не только в судоходных компаниях Башкортостана, но и на 50 отраслевых предприятиях России.
Преподаватель Сергей Крикунов посвятил университету больше полувека. На его глазах выросло не одно поколение специалистов, пополнивших флот по всей стране.
Для выпускников филиала университета водного транспорта сегодня прозвучал последний звонок, но именно с него началось их большое плавание.