Сапёры полка «Башкортостан» показали свою работу в зоне СВО

Их работа – ювелирная и смертельно опасная. Каждый день сапёры мотострелкового полка «Башкортостан» выходят на задания, чтобы разминировать дороги для основных сил подразделения. Во время работы специалистов прикрывает антидроновая группа, так как небо буквально кишит вражескими беспилотниками. В этом убедился наш военный корреспондент Азат Садреев. Репортаж с Краснолиманского направления.

Самостоятельно надеть защитный костюм сапёра практически невозможно. Вес экипировки – 60 килограммов, поэтому без посторонней помощи не обойтись, говорит боец с позывным «Тигр». Он один из самых опытных сапёров мотострелкового полка «Башкортостан». За плечами – сотни успешных боевых заданий.

Разминирование, инженерная разведка, расчистка заграждений и неразорвавшихся бомб на пути движения военных колонн и штурмовиков. От грамотной работы сапёров на передовой зависит успех остальных подразделений полка. Обезвреживать приходится самые разные виды мин и снарядов.

До передовой линии всего полтора километра, поэтому дрон-детекторы почти не замолкают. В небе кружат беспилотники противника. Один из них упал на дорогу после обрыва оптоволоконного кабеля управления, зацепившегося за ветки деревьев. Сапёры принимают решение подорвать камикадзе на месте при помощи накладного заряда. Долго искать не пришлось. Через несколько минут «Тигр» обнаружил еще один неразорвавшийся снаряд. Пока антидроновая группа следит за небом, сапёр готовится к очередному подрыву боеприпаса.