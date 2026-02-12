В Башкирии открылась выставка художницы Олеси Озолиной

Яркий калейдоскоп чувств, красок и эмоций, воплощенных многодетной мамой. В историко-краеведческом музее села Иглино открылась первая выставка художницы Олеси Озолиной. Экспозицию организовали в рамках мероприятий, посвящённых Году большой и дружной семьи.

В общей сложности в музее представлено более 30 работ местной жительницы, написанных маслом. На открытие выставки пришли учащиеся и педагоги Иглинской детской художественной школы, друзья и родные Олеси Озолиной. Она рассказала всем о начале своего творческого пути, а также об истории написания своих картин.