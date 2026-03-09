В Башкирии остановили пьяную водительницу

В селе Архангельское благодаря ответственным очевидцам удалось задержать нетрезвую водительницу.

Фото №1 - В Башкирии остановили пьяную водительницу

Сообщение о подозрительном автомобиле поступило на «телефон доверия» МВД глубокой ночью. На пересечении улиц Карла Маркса и Ленина указанный «BMW» был замечен, однако водитель проигнорировал просьбу остановиться. Началось преследование, и на улице Пушкина авто удалось остановить.

За рулём иномарки находилась 30-летняя женщина, которая отказалась от прохождения медицинского освидетельствования, однако имела признаки опьянения. Проводится дальнейшее расследование.

Фото: ГАИ РБ. 

