Пять проектов из Башкирии участвуют в народном голосовании премии «Служение»

Сразу пять проектов Башкортостана участвуют в народном голосовании Всероссийской премии «Служение». В числе претендентов на победу – трогательная инициатива из Дома культуры «Ядкарь», где юный волонтёр читает стихи раненым бойцам в госпиталях, а педагоги и воспитанники стали настоящей творческой семьёй.

Для Азизы Ибатуллиной этот зал стал вторым домом ещё шесть лет назад. Девочка – настоящий боец творческого фронта: успевает и танцевать в образцово-хореографической студии «Успех», и заниматься вокалом.

Пока одни разучивают народные танцы, другие оттачивают венский вальс. Ксения Манахова пришла в танцевально-спортивный клуб «Радуга» ещё совсем юной и сейчас покоряет большую сцену. В прошлом году Ксения принимала участие в съёмках клипа звезды татарской эстрады Гузель Уразовой.

Всего в ДК «Ядкарь» работают 24 клубных формирования, но главной звездой, чья история вышла за пределы дома культуры, стала Полина Дудко. Именно её проект «Недетские сказки Полины» сейчас борется за победу в премии «Служение» в номинации «Великое наследие для будущих поколений».

11-летняя девочка – волонтёр СВО, она ездит в госпитали и читает бойцам стихи на военную тематику. Сама идея родилась неожиданно. Как рассказывает директор ДК Валентина Урлапова, однажды на конкурсе девочке сказали: «Не читай стихи не по возрасту», но вопреки замечанию жюри, Полина продолжает по-своему поддерживать тех, кто защищает Родину.