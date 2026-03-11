В Уфе состоялся второй отборочный этап Башкирской шахматной лиги

Благовещенская команда успешно выступила во втором туре Башкирской шахматной лиги после прошлогоднего отсутствия. Напомним, соревнования проходят в несколько этапов по зонам, затем сильнейшие приезжают на финал в Уфу. Об отборочных состязаниях – в нашем сюжете.

И это главная интрига каждого тура любого турнира, в том числе и в Башкирской шахматной лиге. Кажется, какие уж сенсации на детских соревнованиях, но их хватает. У каждого участника своё открытие. Язгуль Ильясова из уфимского Нагаево сыграла в одном из туров с мальчиком – не редкость для шахмат.

Только в этот раз оказалось не легче. То ли самоуверенность подвела, то ли соперник действительно сильнее, но Язгуль уступила. Её соперник разложил всё по полочкам, точнее, в нашем случае – по клеточкам. Он воспроизвёл по памяти, а для шахматистов это обычное дело, ключевой момент выигранной им партии.

И каждый раз ребята закрепляют свои знания на соревнованиях. К примеру, во втором отборочном этапе Башкирской шахматной лиги подгруппы «Уфа.Центр» сразились 12 команд. Вернулись в эти состязания шахматисты из Благовещенска: привлекли изменения в формате и пришли с новыми игроками.