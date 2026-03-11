В Уфе прокуратура начала проверку по факту насилия в детсаду

Родители частного детского сада в Дёмском районе обвинили воспитательницу в нанесении телесных повреждений. Одна из родительниц обнаружила на теле своего ребёнка следы физического воздействия. Девочка, которой едва исполнилось два года, пояснила: её бьёт «тётя», но вот в дошкольном учреждении в это не поверили и сказали: это ссадины от детской игрушки. Так или иначе, делом сейчас занимаются прокуроры: надзорное ведомство уже начало свою проверку.

Прокуратура, возмущённые мамочки и сотрудники полиции: сегодня в частном детском садике «Теремок» многолюдно. Поводом для собрания послужили жалобы родителей на одну из воспитательниц, якобы педагог нанесла телесные повреждения одному из малышей.

Эти фотографии сделала Татьяна Гаврилова сразу после возвращения её ребенка из частного детского сада. Как видно на кадрах, у дочки на теле явные следы физического воздействия. Девушка попросила объяснений у руководства дошкольного учреждения.

Грабельками или рукой, а может быть ещё чем-то пострашнее: на эти вопросы теперь ищут ответы как полицейские, так и сотрудники надзорного ведомства. По факту инцидента прокуратура уже организовала проверку.

Впрочем, докопаться до истины можно было бы, просто заглянув в архив видеонаблюдения. В частном детском саду работают камеры, но именно в этот день «всевидящее око» почему-то вышло из строя.

Как нам пояснили родители детей, жалобы поступали и ранее, и все на одного и того же человека. По нашей информации, педагога, на которого пожаловались, сейчас уже уволили. В самом частном детском садике разводят руками: говорят, что проводят свою внутреннюю проверку.

В Уфе это далеко не первый такой вопиющий случай. В прошлом году воспитатель детского сада попала в объективы камер наблюдения. На кадрах отчетливо видно, как она тащит ребенка по снегу, словно ненужную игрушку. После недолгой словесной перепалки начинает наносить удары: вначале одному, а потом и другому.

После долгих разбирательств её обвинили в причинении телесных повреждений и осудили. Сама же злоумышленница тогда заявила, что нанесла побои детям из-за плохого настроения, но причём тут маленькие воспитанники, объяснить не смогла. Видимо, поняв, что наказания уже точно не избежать, воспитательница всё-таки прервала обет молчания и прямо в зале судебных заседаний попросила прощения.