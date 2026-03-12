Министерство культуры Башкирии возглавит Фанур Шайхисламов

Министерство культуры республики возглавит Фанур Шайхисламов. До нынешнего дня он руководил администрацией Татышлинского района, но сегодня покинул эту должность. О новом назначении объявил Радий Хабиров во время заседания Совета муниципалитета.

В свою очередь, пост нового районного менеджера займёт первый заместитель главы администрации Ринат Магзумов. По словам руководителя Башкортостана, несмотря на ротацию, республика продолжит всячески поддерживать муниципалитет.

Я хорошо понимаю, что смена главы администрации района – это всегда большой стресс, как для управленческой команды, так и для населения района. За более чем пять лет работы в этой должности Фанур Рафисович показал себя как грамотный, современный управленец, как человек, который с добром и теплом, ответственно относится к решению поставленных задач, к людям. Мы всегда были спокойны за Татышлинский район, видели, как деятельно работает глава, видели его активную позицию, когда он представлял интересы муниципалитета, знаем, как уважительно к нему относятся жители. Он – член нашей большой управленческой команды, и впереди у него очень ответственная должность.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Глава Башкортостана отметил, что Татышлинский район динамично развивается, демонстрирует высокие экономические показатели: строятся ФАПы, женская консультация, ремонтируются школы. Решён вопрос с водоснабжением села Верхние Татышлы, выделили необходимые средства для строительства очистных сооружений, построили Удмуртский историко-культурный центр.

В свою очередь, Фанур Шайхисламов поблагодарил коллег, население, а также Главу и Правительство Башкортостана за поддержку жителей района, содействие в реализации крупных проектов.

Акции БСТ
БАШКОРТТАР-БСТ