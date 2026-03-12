Министерство культуры Башкирии возглавит Фанур Шайхисламов

Министерство культуры республики возглавит Фанур Шайхисламов. До нынешнего дня он руководил администрацией Татышлинского района, но сегодня покинул эту должность. О новом назначении объявил Радий Хабиров во время заседания Совета муниципалитета.
В свою очередь, пост нового районного менеджера займёт первый заместитель главы администрации Ринат Магзумов. По словам руководителя Башкортостана, несмотря на ротацию, республика продолжит всячески поддерживать муниципалитет.
Глава Башкортостана отметил, что Татышлинский район динамично развивается, демонстрирует высокие экономические показатели: строятся ФАПы, женская консультация, ремонтируются школы. Решён вопрос с водоснабжением села Верхние Татышлы, выделили необходимые средства для строительства очистных сооружений, построили Удмуртский историко-культурный центр.
В свою очередь, Фанур Шайхисламов поблагодарил коллег, население, а также Главу и Правительство Башкортостана за поддержку жителей района, содействие в реализации крупных проектов.